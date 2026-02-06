Antalya'da gerçeğini aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

Antalya'nın Alanya ilçesinde asrın felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle Yeşilöz İlköğretim Okulu'nda "afet farkındalık eğitimi" ile "deprem ve yangın tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Yağmurlu havaya rağmen düzenlenen tatbikata öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 360 kişi katıldı. Senaryo kapsamında deprem anı ve ardından çıkan yangın canlandırılırken, okulda bulunan öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. AFAD ile Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri tarafından verilen eğitimlerde afet öncesi hazırlık, deprem anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat sırasında ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

Yetkililer, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, benzer eğitim ve tatbikatların ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti. - ANTALYA