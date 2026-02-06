Haberler

Antalya'da gerçeğini aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

Antalya'da gerçeğini aratmayan deprem ve yangın tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde asrın felaketinin 3. yıl dönümü kapsamında Yeşilöz İlköğretim Okulu'nda afet farkındalık eğitimi ve deprem-yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata 360 kişi katıldı ve AFAD ile Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri eğitim verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde asrın felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle Yeşilöz İlköğretim Okulu'nda "afet farkındalık eğitimi" ile "deprem ve yangın tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Yağmurlu havaya rağmen düzenlenen tatbikata öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 360 kişi katıldı. Senaryo kapsamında deprem anı ve ardından çıkan yangın canlandırılırken, okulda bulunan öğrenciler kontrollü şekilde tahliye edildi. AFAD ile Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri tarafından verilen eğitimlerde afet öncesi hazırlık, deprem anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat sırasında ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

Yetkililer, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, benzer eğitim ve tatbikatların ülke genelinde sürdürüleceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu