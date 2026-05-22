Trabzonspor'da Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda edildi

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Anthony Nwakaeme ile Edin Visca’ya, Konyaspor maçı öncesinde teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Edin Visca ile Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada teşekkür plaketi takdim etti. 

TRABZONSPOR'DA NWAKAEME VE VISCA'YA VEDA

Maç öncesi saha kenarında gerçekleşen törende; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya tarafından futbolculara plaketleri takdim edildi.

SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNULDU

Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anlar yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar iki futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Cemre Yıldız
