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Alanya'da çöken duvarın görsel kirliliğine tepki

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Alanya'da çöken duvarın görsel kirliliğine tepki

mesire alanında 80 yıl önce inşaa edilen duvardaki çökme işletmecileri korkutuyor

Bölgede işletmecilik yapan vatandaş: "Duvarın tamamen çökme tehlikesi var"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde turistik bir bölgede bulunan yaklaşık 80 yıllık duvarda çökme meydana geldi. Vatandaşlar duvardaki çökmenin onarılmasını isterken, yaz sezonunun yaklaşmasıyla bölgedeki yapıların bakımının yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ve Antalya'nın önemli turizm ilçelerinde Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir mesire alanında yer alan duvarda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından mesire alanındaki yaklaşık 80 yıllık duvardaki taş blokların bir bölümü yerinden oynayarak aşağıya düştüğü görüldü. Duvarın çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Bölgedeki bazı işletme çalışanları ise duvarın tamamen çökme tehlikesinin olduğunu ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

"Alanya'nın tarihi güzelliğine sahip çıkılmasını istiyoruz"

Bölgede işletmecilik yapan Mustafa Yıldızhan isimli vatandaş, yaklaşan yaz turizm sezonu dolayısıyla bahse konu duvarın bakımının yetkililer tarafından yapılması çağrısında bulundu. Yıldızhan, "Bu kış şiddetli fırtına ve büyük dalgaların duvarı dövmesiyle çökme oldu. Aşağıdaki ilk mandalda patlama var. Üç mandalda da çökme var. Gereken yerlerden ilgi bekliyoruz. Alanya'nın tarihi güzelliğine sahip çıkılmasını istiyoruz. Herkesin taşın altına elini koyması lazım. Alanya turizm cenneti. Herkes bu nimetten yararlanıyor. Cennet şehir Alanya'mıza sahip çıkılsın. Sezona girilmeden önce çirkin bir görüntüyle karşılaşmamak için de onarılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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