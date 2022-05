Al bayrağımızı, bisikletle DEÜ Bayrakbilim Müzesine ulaştırdılar - Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Al Bayrağımızla Geleceğe' isimli bisiklet turuna katılan sporcular, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'dan emanet aldıkları şanlı Türk Bayrağını, Buca'daki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine teslim etti.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinden hareket eden sporcular, 'Al Bayrağımızla Geleceğe' isimli bisiklet turunun Alsancak etabında polis eskortu eşliğinde bisikletleriyle sahil yolunu takip ederek önce kültür mirası DEÜ Rektörlük Binasına geldi. Burada DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensuplarının karşıladığı sporcular, Rektör Hotar tarafından kendilerine emanet edilen şanlı al bayrağımızı, Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine ulaştırdı. Al bayrağımız, DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hasan Akçay tarafından DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan ve Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz'a teslim edildi.

Aziz Türk milletinin ve kahraman şehitlerimizin simgesi şanlı al bayrağımızı genç sporculara emanet ettiklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Rektörlük olarak, güzel kentimizin işgalden kurtuluşunun 100. yılı çerçevesinde başlattığımız etkinliklerimize sportif faaliyetlerle de devam ediyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin de 40. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, adını kurtuluş destanımızdan alan ailemiz adına özel bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla hem kentimiz hem de ülkemiz için iz bırakan çalışmalar yürütmek; milletimize, bayrağımıza ve devletimize olan bağlılığımızı vurgulamak kurumumuz için önem taşıyor. Üniversite olarak, al bayrağımıza her daim sahip çıkıyor; onu yarınlara ulaştırmak için çalışıyor ve bilimle hizmet ediyoruz" dedi.

"Kutsal değerlerimizi unutmuyoruz"

Yakın tarihteki 15 Temmuz kalkışmasında olduğu gibi benzer eylemlerin karşısında duracak milli iradenin ne olduğunun tarihin altın sayfalarında yazdığını söyleyen Rektör Hotar, "Dolayısıyla araştırma üniversitesi olarak bizler de bu hayatı bize armağan eden aziz milletimize olan şükranlarımızı dile getirmeyi, görevimiz ve vicdani sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sonuçta bağımsızlığın ve özgürlüğün ne olduğunu, çok iyi biliyoruz. Ecdadımızın 100 yıl önce cephelerde ve savaş meydanlarında ödediği bedeli, bugün cumhuriyetimizin yükselen eserlerinde ve insanlarında görüyoruz. Bu nedenle varlık mücadelemizin simgelerini ve sembollerini asla unutmuyoruz. Spora ve sporcuya önem veren üniversitemizin bu etkinliği ise buradaki milli duygularımızı ve düşüncelerimizi dile getirmeyi hedefliyor. Her an ve her yerde 19 Mayıs ve 9 Eylül ruhunu yaşayan üniversite olarak, bu anlamlı etkinliği yapmaktan da gurur duyuyoruz. Bu düşüncelerle milli mücadelemizin lideri ve cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi, bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyor; sporcularımızı da yürekten kutluyorum" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel