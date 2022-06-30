Akyurt'ta toplu sünnet şöleni kayıtları başladı - Haberler

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Akyurt'ta toplu sünnet şöleni kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Akyurt'ta toplu sünnet şöleni kayıtları başladı

Akyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği sünnet şöleni için bu yıl kayıtları almaya başladı.

Akyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği sünnet şöleni için bu yıl kayıtları almaya başladı.

6-12 yaş aralığındaki dar gelirli ailelerin çocukları için toplu sünnet şöleni kayıtları Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde yapılıyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 2 yıl aranın ardından yeniden başladıkları etkinlikle ilgili, "Her yıl çok güzel etkinliklerle düzenlediğimiz sünnet şölenimizi maalesef Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl boyunca gerçekleştiremedik. Bu yıl kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Kayıtların başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen oldukça yoğun bir taleple karşılaştık. Akyurtlulara son kayıt tarihi vermiyoruz. Temmuz ayının ortasından itibaren tıbbi operasyonlar Akyurt Devlet Hastanesinde alanında uzman doktorlar tarafından yapılacak. Her yıl olduğu gibi ağustos ayının sonuna doğru da muhteşem bir sünnet düğünü ile şölen havasında şenliğimizi tamamlayacağız. Sünnet çocuklarımıza çok güzel hediyeler hazırlıyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs Hilal Ayık Akyurt Yerel Haberler

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