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Palet fabrikasında yangın

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Vakıf Mahallesi'nde, Anadolu Otoyolu kenarında bulunan M.Y.'ye ait palet fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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