Akyazı'da Filistin ve Doğu Türkistan için etkinlik düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun ' Filistin'den Doğu Türkistan'a İnsanlık İçin Ayaktayız' temasıyla üç günlük etkinlik düzenledi.

Akyazı'da faaliyet gösteren 20 Sivil Toplum Kuruluşu Akyazı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu çatısı altında üç günlük etkinlik düzenledi. ' Filistin'den Doğu Türkistan'a İnsanlık İçin Ayaktayız' başlığıyla yapılan etkinlikler, 24 Mayıs Cuma günü üniversite öğrencilerinin yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi alanında iki gün süren çadır nöbeti gerçekleştirildi. 25 Mayıs Cumartesi Günü sahne etkinlikleri çerçevesinde boykot, empati, açık mikrofon, umut çadırları ve Filistin'de yaşam çadırları etkinliği gerçekleştirildi, toplu yatsı namazı kılınıp, dua edildi. Etkinliğin son gününde ise protesto için ilçe genelinde bisikletlerle tur atıldı. - SAKARYA