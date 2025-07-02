Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü Köyü'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü Köyü'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü Köyü'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını takip etti ve köy sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Muhtar Ekinci, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü Köyü'nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kayaköprü köyünde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmaları yerinde takip eden Demirtaş, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kayaköprü Köyü Muhtarı Ersoy Ekinci, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekinci, "Başta İl Genel Meclisi Üyemiz Fuat Arslan, AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu ve İlçe Özel İdare Şefi Murat Çelik olmak üzere emeği geçen herkese köy halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Demirtaş, köylerin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Demirtaş daha sonra Kayaköprü köyünden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti

Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.