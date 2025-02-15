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Kaymakam Demirtaş'tan Kıbrıs Gazisi Gelekçi'ye Ziyaret

Kaymakam Demirtaş'tan Kıbrıs Gazisi Gelekçi'ye Ziyaret
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Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kıbrıs gazisi Atalay Gelekçi'ye ziyaret gerçekleştirerek, devletin gazilere olan desteğini vurguladı. Ziyarette gazinin hatıraları dinlenirken vatan için verilen mücadelenin önemi hatırlandı. Kaymakam Demirtaş, gazilere ve şehit ailelerine minnettar olduklarını belirtti. Ziyaret sonrasında gaziye hediyeler takdim eden Demirtaş, sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kıbrıs gazisi Atalay Gelekçi'yi Küçük Aküzüm köyündeki evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Demirtaş, gazinin halini hatırını sorarak, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında, gazinin hatıralarını dinlenirken, vatan için verilen mücadelenin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Kaymakam İsmail Demiraş, "Sizlerin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz. Devletimiz, gazilerimize ve şehit ailelerine her zaman minnettardır" dedi.

Kıbrıs gazisi Atalay Gelekçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Kaymakam Demirtaş, gaziye çeşitli hediyeler takdim ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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