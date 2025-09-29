Haberler

Akyaka'da Yeni Cami İbadete Açıldı

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde, köy halkı ve hayırseverler tarafından yaptırılan cami, açılış töreniyle ibadete açıldı. Açılışa katılanlar, dualar ve ikramlarla bu anı kutladı.

Akyaka'da köy halkı ve hayırsever vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptırdığı cami ibadete açıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde yapımı tamamlanan caminin açılışına Akyala Kaymakamı İsmail Demirtaş, Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İmam İbrahim Tercanlı'nın Kur'an Kerim Tilaveti ile başlayan program, yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Yavuz Yıldız'ın yaptığı dua ile caminin kurdele kesimi gerçekleştirildi. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından köy halkının ikram ile program sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
