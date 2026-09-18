Akyaka’da yem bitkileri hasadı başladı: Kaymakam Demirtaş’tan çiftçilere bereketli hasat temennisi

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Akyaka'da tarımsal üretimin önemli unsurlarından olan yem bitkilerinin hasadına başlandı. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu ile birlikte yem bitkileri hasadının yapıldığı tarım arazilerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Demirtaş, tarlalarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Demirtaş, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının önemine dikkat çekerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

"Üreticilerin emeği yerinde incelendi"

Akyaka'da hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan yem bitkileri üretiminde hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgede üretilen yem bitkileri, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kaymakam İsmail Demirtaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu, hasat yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak üreticilerin çalışmalarını takip etti. Tarımsal üretimin her aşamasının önemli olduğuna vurgu yapılan ziyarette, çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve üretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Akyaka'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor

Akyaka ilçesinde tarım ve hayvancılık, bölge ekonomisinin temel geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlçede yetiştirilen yem bitkileri ise hayvancılığın devamlılığı bakımından ayrı bir önem taşıyor. Yem maliyetlerinin azaltılması ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu kaba yemin yerli üretimle karşılanması, üreticilerin sürdürülebilir hayvancılık yapabilmeleri açısından önem taşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tarımsal üretimin farklı aşamalarında üreticilerle bir araya gelerek saha çalışmalarını takip ettiği belirtildi. Hasat döneminde yapılan kontroller ve üreticilerle gerçekleştirilen görüşmelerle tarımsal faaliyetlerin sahadaki durumu değerlendiriliyor.

Kaymakam Demirtaş, hasat sırasında üreticilere kolaylıklar dileyerek, "Hayırlı ve bereketli hasatlar diliyoruz" temennisinde bulundu.

Akyaka'da yem bitkileri hasadıyla birlikte tarım arazilerinde yoğun çalışma dönemi de başlamış oldu. Üreticiler, aylar boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünleri biçerek hayvancılık sezonunda kullanmak üzere depolamaya hazırlanıyor.

Hasat döneminin çiftçiler açısından verimli geçmesi, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve tarımsal üretimin bereketli bir sezonla tamamlanması temenni ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı