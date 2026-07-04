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Kaymakam Demirtaş, sınır devriye yolu çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Demirtaş, sınır devriye yolu çalışmalarını yerinde inceledi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde sınır güvenliğini artırmak için yapılan devriye yolları projesini Kaymakam İsmail Demirtaş yerinde inceledi. Çalışmaların hızla devam ettiği ve projenin güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini artıracağı belirtildi.

Sınır hattında güvenliğin daha etkin şekilde sağlanması amacıyla yürütülen Sınır Devriye Yolları Yapım İşi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken, Kaymakam İsmail Demirtaş da sahaya inerek yürütülen projeyi yerinde inceledi. Çalışma alanını ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, yüklenici firma yetkilileri ve ilgili kurum temsilcilerinden çalışmaların son durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde sınır devriye yollarında incelemeler bulunan Kaymakam Demirtaş, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak devriye yollarının önemine dikkat çekti. Yapımı süren yolların, güvenlik güçlerinin sınır hattındaki ulaşımını kolaylaştırarak olası olaylara daha hızlı müdahale edilmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

Kaymakam Demirtaş, çalışmaların kalite standartlarına uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilerek sürdürülmesi yönünde yetkililere gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sınır hattındaki ulaşım altyapısının daha güçlü hale geleceği ve güvenlik faaliyetlerinin daha etkin yürütülebileceği belirtildi.

Yetkililer ise çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini, hava şartlarının elverdiği ölçüde ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını ifade ederek, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sınır Devriye Yolları Yapım İşi'nin tamamlanmasıyla birlikte hem sınır güvenliğinin güçlendirilmesi hem de güvenlik birimlerinin bölgedeki hareket kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor. Projenin, bölgedeki güvenlik altyapısına önemli katkılar sunması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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