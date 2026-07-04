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Trump’ın 2025 mali beyanı dudak uçuklattı: Geliri 2 milyar doları aştı, lokomotif kripto oldu

Trump’ın 2025 mali beyanı dudak uçuklattı: Geliri 2 milyar doları aştı, lokomotif kripto oldu
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ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi olarak paylaşılan 2025 yılı mali beyanı, hem iş dünyasında hem de siyaset kulislerinde taşları yerinden oynattı. Bir yıl önce 600 milyon dolar seviyesinde olan gelir ve kazancını agresif bir büyümeyle 2 milyar doların üzerine çıkaran Trump’ın bu finansal sıçraması, kripto para hamleleri ve deniz aşırı ticari ortaklıkları nedeniyle "çıkar çatışması" tartışmalarının fitilini küresel ölçekte yeniden ateşledi.

Abd Başkanı Donald Trump’ın merakla beklenen 2025 yılı mali beyanı kamuoyuna açıklandı. Bir önceki yıl yaklaşık 600 milyon dolar olan gelir ve kazancını katlayarak 2 milyar doların üzerine çıkaran Trump’ın bu devasa büyümesindeki en büyük itici güç kripto paralar ve gayrimenkul yatırımları oldu.

KRİPTO PARALAR SERVETİNE SERVET KATTI 

Açıklanan resmi verilere göre, Trump’ın gelir yapısında radikal bir değişim göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak gayrimenkul ve lisans anlaşmalarıyla büyüyen Trump imparatorluğu, bu kez dijital varlıklara teslim oldu. Mali beyannamede, milyarlarca dolarlık kazancın en büyük aktörünün kripto para birimleri olduğu belirtildi. Kripto yatırımlarını ikinci sırada gelen geleneksel gayrimenkul gelirleri takip etti.

"ÇIKAR ÇATIŞMASI" TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ 

Trump’ın mali tablosundaki bu rekor yükseliş, siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Trump’ın doğrudan içinde bulunduğu kripto girişimleri ve dünya genelindeki deniz aşırı (yurtdışı) iş bağlantıları, şeffaflık savunucularını harekete geçirdi.

Siyasi analistler ve hukukçular, bir devlet başkanının bu denli büyük kripto varlıklara ve kontrolsüz yurtdışı ticari ağlara sahip olmasının, küresel politikalarda ve finansal düzenlemelerde ciddi bir çıkar çatışması (conflict of interest) yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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