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Akyaka'da köy yolu çalışmaları yerinde incelendi

Akyaka'da köy yolu çalışmaları yerinde incelendi
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Kars'ın Akyaka ilçesi Büyükdurduran köyünde devam eden yol yapım çalışmaları Milletvekili Adem Çalkın ve Kaymakam İsmail Demirtaş tarafından denetlendi. Modern standartlara ulaştırılması hedeflenen köy yollarının tamamlanmasıyla güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması planlanırken, köy sakinleri yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Akyaka'da sürdürülen yol yapım çalışmaları, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında köy sakinlerine daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacak olan çalışmalar, bölgede memnuniyetle karşılanıyor.

Kars genelinde köy yollarının modern standartlara ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akyaka'nın Büyükdurduran köyünde devam eden yol yapım faaliyetleri Milletvekili Adem Çalkın, Kaymakam İsmail Demirtaş tarafından yerinde incelendi. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, teknik ekiplerden süreç hakkında bilgi alındı.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Akyaka ilçesi ve köylerinde yol yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Çalkın, köy yollarının modern standartlara ulaştırılması hedefi doğrultusunda tüm yerleşim birimlerinin ulaşım sorunlarının etap etap çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Büyükdurduran Köyü sakinleri ise yürütülen yol çalışmalarının uzun yıllardır önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, yatırımın tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve rahat hale geleceğini belirtti. Vatandaşlar, özellikle eğitim, sağlık ve tarımsal faaliyetler açısından ulaşımın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kars genelinde sürdürülen kırsal ulaşım yatırımlarıyla birlikte köy yollarının daha dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedeflenirken, Büyükdurduran Köyü'ndeki çalışmanın da kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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