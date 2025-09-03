Akyaka'da Köy İçi Yollar Modernleşiyor

Akyaka'nın köy içi yolları,Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor. Köydeki ana yolların ardından ara sokaklara da kilit parke taşı döşeniyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyü, köy içi yolları kilit parke taşla nakış nakış işleniyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Küçük Aküzüm köyünde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Teoman Gelekçi, daha önce stabilize olan veya bozuk olan yolların, kilit parke taşı sayesinde çamur ve tozdan arınacağını belirtti.

Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak yolların trafiğe açılması hedefleniyor. Özel İdare ekiplerince Akyaka bağlı çok sayıda köyde yol, içme suyu, menfez, su deposu ve asfalt çalışmaları yürütülüyor. - KARS