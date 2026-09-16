Haberler

Akyaka’da kaz yetiştiriciliğine yakın takip

Akyaka’da kaz yetiştiriciliğine yakın takip
Güncelleme:
+35 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akyaka’da kırsal ekonominin önemli üretim alanlarından biri olan kaz yetiştiriciliği, Kalkankale köyünde gerçekleştirilen üretici ziyaretiyle gündeme geldi.

Akyaka'da kırsal ekonominin önemli üretim alanlarından biri olan kaz yetiştiriciliği, Kalkankale köyünde gerçekleştirilen üretici ziyaretiyle gündeme geldi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Tarım Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Deniz Öge ile birlikte Kalkankale köyünde kaz yetiştiriciliği yapan vatandaşı ziyaret etti.

Ziyarette yetiştirilen kazları yerinde gören Kaymakam Demirtaş ve beraberindeki heyet, üreticiden kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim süreci ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Üreticinin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Kars'ın geleneksel hayvancılık faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan kaz yetiştiriciliğinin, özellikle köylerde aile ekonomisine katkı sağlayan üretim alanlarından biri olduğu belirtildi. Kars'ın iklim ve coğrafi yapısının da kaz yetiştiriciliğine uygun olması, sektördeki üretim potansiyelini destekliyor.

Ziyaret kapsamında hayvan sağlığı, yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği ve üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.

Kars kazı, kentin yöresel üretim ve mutfak kültürünün önemli değerleri arasında yer alıyor. Köylerde sürdürülen kaz yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ekonomik katkı sunuyor.

Kaymakam Demirtaş ve beraberindeki heyet, ziyaretin sonunda üreticiyle bir süre sohbet ederek kaz yetiştiriciliği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kalkankale köyünde gerçekleştirilen ziyaretle, Akyaka'daki kırsal üretim faaliyetlerinin yerinde takip edilmesi ve üreticilerin talep ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jasmine'den Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Asena Keskinci'nin yeni imajına bakın

Erotik sahneleri eleştirilmişti! Yeni dizisi olay oldu
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den serbest vuruştan enfes gol
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı

Yeğeninin saldırdığı yaşlı adam feci şekilde can verdi
Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama

Dosya 18 yıl sonra açıldı! Çok sayıda tutuklama var
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

Kabin memuru neye uğradığını şaşırdı! Kemeri gösterince ortalık inledi