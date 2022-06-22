Aksiyon filmi gibi cankurtaran tatbikatı

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlarının yaptığı tatbikat, aksiyon dolu görüntüler ortaya çıkardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki en uzun sahillerden birine sahip olan Samsun'da denize giren insan sayısı artmaya başladı. Özellikle Karadeniz'de boğulma vakalarının birçoğuna neden olan rip akıntısına karşı tatbikat gerçekleştiren cankurtaranlar, muhtemel boğulma vakalarına karşı hazır olduklarını gösterdi.

Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı fark eden cankurtaranlar alarma geçti. Denizdeki vatandaşlara durum anons edildikten sonra cankurtaranlar denizde bot, karadan ise yüzerek boğulan vatandaşın yanına doğru hızla gitti. Boğulmaktan son anda kurtarılan vatandaş daha sonra karaya çıkartılarak ilk yardım müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından sedyeye konularak ambulansa teslim edildi. Tatbikatı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de takip etti.

"Tatbikat tam bir aksiyon filmi gibiydi"

Samsun'da yılda 300'e yakın boğulma vakasının gerçekleştiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun bölgenin merkezi konumunda. Çok uzun kumsalımız var. 13 tane mavi bayraklı plaja sahibiz. Denize girilen tüm alanlarda belediye olarak 90 kişilik cankurtaran ekibimizle birlikte çok önemli bir görev üstlendik. Bu konuda da çok başarılıyız. Bugün de bir boğulma tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat tam bir aksiyon filmi gibiydi. Gerçek bir boğulma anında nasıl hareket edildiğini burada da görmüş olduk" dedi.

"Boğulan birini kurtarmak kolay iş değil, ekiplerimiz tüm eğitimleri aldı"

Cankurtaranların müdahale ve ilk yardımın yanı sıra birçok eğitim aldığına da değinen Başkan Mustafa Demir, "Atakum'da 4 bölgede sorumlularımız var. Tüm cankurtaranlar koordinasyon halinde çalışıyorlar. Gözetleme kulelerimiz var. Devriye atan arkadaşlarımız var. Ekiplerimiz sürekli olarak sahili izliyorlar. Buna rağmen bir boğulma vakasıyla karşılaşıldığında botlarımız, ATV'lerimiz ve araçlarımızla olaya müdahale ediyoruz. Boğulma olayını gördüğümüz anda ekipler hemen harekete geçiyor. Bugünkü tatbikatta da boğulan kişinin yanına giden bottaki cankurtaranlar, boğulan kişiye can simidi attı. Arkasından kıyıdaki elemanlar da vakaya ulaştı ve hep beraber kıyıya taşıdılar. Tüm çalışanlarımız ilk yardımdan müdahaleye kadar gerekli tüm eğitimleri alıyorlar. Boğulan bir insanı kurtarmak çok kolay bir iş değil. Boğulan kişiye ilk yardımı yapar yapmaz ambulansa yetiştiriliyor. Bu sene şu anda herhangi bir vakamız yok. Sahil şehri yatay konumda ve tüm insanımız bu sahilleri kullanıyor. 7'den 70'e herkesin bu sahillerinden güvenli bir şekilde yararlanmalarını temin etmek için çaba gösteriyoruz. Temiz ve güvenli sahillerimizde çok etkin bir cankurtaran hizmetini insanlarımıza veriyoruz" diye konuştu.

Cankurtaranlar Samsun sahillerinde boğulma vakası yaşanmasa bile sık sık vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmayı ihmal etmiyor.