Akşehir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma programı düzenlendi

İzmir'de bir üniversitede şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin yıl dönümünde memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesinde dualarla anıldı.

Konya Ülkü Ocakları önderliğinde MHP Akşehir İlçe Teşkilatı katkılarıyla organize edilen anma ve iftar programı, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programıyla başladı. İftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Çakıroğlu için dualar edildi. İftarın ardından katılımcılar Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına geçti. Anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayatını, mücadelesini ve üniversite yıllarındaki duruşunu anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. Programda Çakıroğlu'nun ülkücü hareket içerisindeki yeri ve bıraktığı miras vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
