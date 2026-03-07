Haberler

Akşehir'de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor

Akşehir'de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor
Güncelleme:
Konya'nın Akşehir İlçesi'nde Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından Mahalli Arama Kurtarma Timleri (MAK) Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında, mahalle sakinlerine temel afet bilinci eğitimi verildi. Gönüllüler afet durumlarında doğru hareket tarzları hakkında bilgilendirildi ve teknik donanım malzemeleri teslim edildi.

Konya'nın Akşehir İlçesinde faaliyet gösteren Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından yürütülen Mahalli Arama Kurtarma Timleri (MAK) Projesi kapsamında afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

Karabulut Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinlerine temel afet bilinci eğitimi verilirken, muhtemel afet ve acil durumlarda doğru hareket tarzları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında vatandaşlara deprem çantası hazırlığı, Heimlich manevrası ve yangın söndürme tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Programın uygulamalı bölümünde gönüllüler, oluşturulan senaryolar üzerinden yangın söndürme tüpü kullanımı ve acil durum müdahalesi konusunda pratik yapma fırsatı buldu. Eğitimlerin ardından Mahalle Arama Kurtarma Timleri kapsamında Karabulut Mahallesi gönüllülerine kask, koruyucu gözlük, kafa lambası, eldiven, maske ve kişisel koruyucu ekipmanlardan oluşan teknik donanım malzemeleri teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
