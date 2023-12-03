Aksaray Malaklı Köpeği: 3 Bin 500 Yıl Önce Savaş Köpeği Olarak Kullanıldı

Aksaray Malaklısı 3 bin 500 yıl öncesinin savaş köpeği

İri cüssesi ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklısının tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayanıyor

AKSARAY - Tarihçesi 5 bin 500 yıl öncesine dayanan ve iri cüssesi, uysal yapısı, gücü, koruma içgüdüsü ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı Köpeği, 3 bin 500 yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı.

'Anadolu Aslanı' olarak tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudak yapısı, boyu, kilosu, koruma içgüdüsü ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı Köpeği 3 bin 500 yıl önce savaş köpeği olarak kullanıldığı belirtildi. Dünya genelinde isminden söz ettiren ve son yıllarda yurtdışından da yoğun bir talepte alınan Aksaray Malaklısı köpekleri özellikleriyle ilgi çekiyor.

Aksaray Malaklı köpeğinin tarihçesinin 5 bin 500 yıl öncesine dayandığını ve 3 bin 500 yıl önce de savaş köpeği olarak kullanıldığını anlatan Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz köpeğin ne kadar öldürücü bir yapısı olduğunu anlattı. İnsana saldırması halinde gırtlak ve enseden tuttuğunu ve silkelemesiyle boyun kemiğini kırdığını ifade eden Başkan Tıpırdamaz, "Dünya bu köpekleri Anadolu Aksaray Malaklısı Çoban Köpeği olarak biliyorlar. Bunların bekçi özelliği çoktur. Bu köpeklerin tarihçesi de 5 bin 500 yıl öncesine dayanır. Orta Asya'da Sümerler gelirken Mezopotamya havzasına getiriyorlar ilk bunları. 3 bin 500 yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak düşmanlarına önden salıyorlar. Bunlar büyük, çok cüsseli köpeklerimiz bunlar. Tarihten bahsediyoruz, 3 bin 500 yıl evvelden bu yana kırıla kırıla bunlar ufalmışlar yani. Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılıyor. Asurluların ticaret merkezi de Aksaray Yeşilova beldesiymiş. Şimdi Asurlular tek tip bir elbise giyiyor ve bu köpeklerde onların içinde yetişiyor. 50 tane 100 tane. Karşı taraftan gelen düşmanlarında başka bir elbise giydiğinde önden bunları salıyorlar. Bunlar varıyorlar, adamcıl bunların sertliği. Bakma burada yalvoş olduğuna. Irkı çok serttir bunların. Çobanda ve bekçilikte. Ama biz yalvoş yetiştiriyoruz. Neden? Çok iri köpek çünkü. Allah göstermesin birisine saldırdığı an normal köpeğin verdiği zararın 3-4 katını verir ve öldürmeye kadar gider. Çünkü bunlar ilk bayta insanlarda ya gırtlağa ya da enseye giriyor. Orada da silkeleme dediğimiz bir olay var. Adamın boyun kemiğini kırar. Bırak yaralamayı, tutup da enseden salladığı an boyun kemiğini kırar ki insan kurtulsa bile felç olur. Dünyadaki de en büyük çoban köpeği. Yakın tarihte bunun merkezi olarak, 3 bin 500 yıl önce Aksaray'a gelip Asurlular zamanında yerleştirilmiş köpekler, savaş köpeği olarak kullanmışlar" dedi.