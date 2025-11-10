Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Bellikli Ailesinin Cenazesi Toprağa Verildi
Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Bellikli ailesinin cenazeleri, Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Haber: Kemal Onur ATALAY
(AKSARAY) – Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aksaraylı Bellikli ailesinin dört ferdinin cenazeleri toprağa verildi.
Uzunkayalı Ayhan Bellikli, Özlem Bellikli, Yeliz Bellikli ve Hayrunnisa Bellikli için Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bellikli ailesinin cenazeleri, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.
Bellikli ailesinin yakınlarının acı gününde Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır da hazır bulundu.
Kaynak: ANKA / Yerel