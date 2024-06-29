Aksaray'da Tarım İşçilerine Sinema Keyfi

Tarım arazilerinde çalışmak için Aksaray'a gelen tarım işçileri kendilerine özel hazırlanan çadırda sinema keyfini yaşadı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'a tarım arazilerinde çalışmak için gelen Şanlıurfalı tarım işçilerine Sultanhanı Kaymakamlığı tarafından özel bir program hazırlandı. Sultanhanı İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek önce onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Kurum müdürleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette çadırlarda yaşayan vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu şartlar altında çalıştıklarını belirten Kaymakam Melikoğlu, "Devlet olarak onların yanındayız ve her türlü desteği sağlamak için buradayız" dedi. Ziyaret sırasında tarım işçilerinin yaşam şartları hakkında bilgi alan Melikoğlu, çözüm önerilerini de değerlendirdi. Bu anlamlı ziyaretin ardından çocuklara yönelik sinema etkinliği programı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar, açık hava sinemasında film izleme keyfi yaşadı. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, etkinlik hem işçi aileleri hem de organizasyon ekibi tarafından büyük takdir topladı.

Program, çocuklara dağıtılan hediyeler ve yapılan ikramlarla sona erdi. Kaymakam Melikoğlu ve beraberindeki heyet tarım işçilerine yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. - AKSARAY