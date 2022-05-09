Aksaray'da Taksi Ücretlerine Zam

AKSARAY (ANKA) - KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da taksimetre ücretlerine yapılan zamla; açılış ücreti 7 liradan 10 liraya, kısa mesafe 30 liradan 40 liraya, kilometre başına ücret 9 liradan 12 liraya, saat başı bekleme ücreti 72 liraya yükseldi. Taksici Özcan Doğan, "Akaryakıt zamlarından vatandaşın olduğu gibi biz de şikayetçiyiz. İndirim oldukça bizde indirim fiyatlarını vatandaşa yansıtırız, ama gerçekten şu anda fiyatlarımız yüksek. Biz de istemeyerek uyguluyoruz" dedi.

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Buna göre, açılış ücreti 7 liradan 10 liraya, kısa mesafe 30 liradan 40 liraya, kilometre başına ücret 9 liradan 12 liraya, saat başı bekleme ücreti 72 liraya çıktı. Zamları değerlendiren taksici Özcan Doğan, "30 yıldır bu işi icra ediyorum, gelen yakıt zamları illaki vatandaşı etkilediği gibi bizi de etkiliyor. İş sayım düşüyor, günlük 6 ile 10 arası işe çıkmam gerekirken 5-6 civarında kalıyor" dedi.

"YAKIT ZAMLARINDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

30 yıldır taksicilik yaptığını belirten Doğan, şunları söyledi:

"Akaryakıt zamlarından vatandaşın olduğu gibi biz de şikayetçiyiz. İndirim oldukça bizde indirim fiyatlarını vatandaşa yansıtırız, ama gerçekten şu anda fiyatlarımız yüksek. Biz de istemeyerek uyguluyoruz. Normalde bize son gelen zam 3 sene önceki zam, 3 senede bir zam alıyoruz. Bu yakıt fiyatının anormal artışından dolayı 6 ay içinde bir zam daha aldık. Normalde eski düzene gelirse 10 liraya 11 liraya indirim yaparız. Biz de müşteriye elimizden geleni yapıyoruz, yazan miktarı almıyoruz illaki ikramımız oluyor.

"VATANDAŞ BU ZAMLARA DA ALIŞIR"

Yani zamlardan sonra ilk etapta 15-20 günlük bir duraklama oluyor. Ama vatandaş buna da alışır. Taksi hizmeti kamuoyu hizmetinden farklı bir iş özel hizmet gibi bir şey illaki mecburi biniyor insan. Terminale gidecek, hastaneye gidecek zaruri ihtiyaç taksi. Şu an taksi açılış fiyatımız 10 lira indi bindimiz 40 lira kilometrede 12 lira yazıyor. Sadece bizim sıkıntımız yolcunun karşılığı olmadığı için fiyat yüksek gibi gözüküyor. Büyükşehirde indi bindisi çok olduğu için o yüzden ucuz gözüküyor. Maalesef bizim burası eş ile dost ile iş yapılıyor, gereken ikramı kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"PARANIN BİR HÜKMÜ KALMADI"

Şu anda şehir içi 2 lira yakıyor. 10 kilometrede 40 lira, bunun vergisi arabanın yüklü olması yemem içmem 50-60 lirayı buluyor. Fiyat yüksek, paranın bir hükmü kalmadı. En basit örneği 100 liraya 4 litre mazot alıyorum, ben eskiden 150-200 liraya depomu doldururken şu anda 4-5 litre yakıt alabiliyorum. Ama vatandaş bu zamlara da alışırız."