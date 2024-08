CHP'li Ertürk, Aksaray'da yaşanan skandal olaylara tepki gösterdi

HABER: KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray 15 Temmuz Ortaokulu'nda "nüfuzlu öğrencilere yüksek not verilmesine yönelik uygulamaya tepki gösteren öğretmenin başka bir yere sürgün edilmek istenmesine" CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve PM Üyesi Ali Abbas Ertürk tepki gösterdi. CHP'li Ertük "Bu usulsüzlüğü yapanlar hakkında idari işlem başlatılmasını Milli Eğitim Müdürlüğünden talep ediyoruz" dedi.

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray 15 Temmuz Ortaokulu'nda yaşandığı iddia edilen skandal olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaokulda müdür yardımcısı tarafından, nüfuzlu öğrencilere yüksek not verildiğini, buna karşı çıkan İnkılap Tarihi öğretmeninin ise başka yere sürülmek istendiğini ileri süren Ertürk, yaşanan olayın FETÖ taktiği olduğunu ve Atatürkçü kadroların eğitimden silinmek istendiğini, bir an önce bu konuda doğru adımın atılmasını talep etti.

Ortaokulda derse gelmeyen bazı öğrencilerin not alması için WhatsApp grubundaki öğretmenlere müdür yardımcısı tarafından baskı yapıldığını iddia eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Müdür yardımcısı nüfuzu olan, ailesi okula bağış yapan öğrenciye de not verilmesi için baskı yapıyor iddiaya göre. Bir öğretmen arkadaşımız seçmeli dersten sehven not verip müdür yardımcısına ihbar ediyor. 'Okula gelmeyen öğrenciye yanlışlıkla not verdim' diyor. Müdür yardımcısı, iddialara göre öğretmene, 'Bu öğrenci çok iyi, ailesi okula çok bağış yapıyor. Çok iyi bir hafız olacak' gerekçesiyle ana derslerden öğrencilere yüksek not verilmesini sağlıyor. Hatta öğretmenlerin not giriş sistemine de müdür yardımcısı kendi şifresiyle girip notları girdiği iddia ediliyor. Bu arkadaşımız, bunun yanlış olduğunu söylüyor. Müdür yardımcısıyla tartışınca da ortaya ciddi sıkıntılar, skandallar çıkmaya başlıyor. Daha sonra not vermekte direnen öğretmen hakkında 'dini değerleri aşağılama', 'din düşmanlığı yapma' yönünde iddia ortaya atılıyor. Bize ulaşana göre, müdür yardımcısı ve müdür okula gidip öğrencilerden bu şekilde bir dilekçe yazmalarını sağlıyor. Hatta iddiamızı doğrulayan bir konu da şu, daha sonra kayıtlarımızda da var. Bazı öğrencilerimiz dilekçe yazarak, 'bize baskı yapıldığı için dilekçe verdik' deyip tersine bir dilekçe yazıp imzalıyorlar."

"Okul değişikliği yazıyor raporda ama ne oluyorsa g örevinde kalmaya devam ediyor"

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz not girme konusunda inceleme başlatıldığını belirteren Ertürk, şunları söyledi:

"Aralarında Okul Müdür Yardımcısı Adem Karaman'ın da olduğu 10 öğretmen hakkında kınama cezası veriliyor. Bize gelen bilgiye göre incelemeyi yapan müfettiş heyeti, Adem Karaman'ın okul değişikliği yapması gerektiğini yazıyor rapora. Sonra ne oluyorsa Adem Karaman, görevinde kalmaya devam ediyor. Öğrencilere zorla verdirilen ifadeden sonra öğretmenin sınıfı değiştiriliyor. Sorgulama ve inceleme yapılmadan sınıfı elinden alınıyor. Tam bu konunun kapatıldığını düşünürken öğretmenimiz, okulların tatile girdiği bir dönemde önce bir gazetede haber çıkıyor öğretmenin din düşmanlığı yaptığıyla ilgili. Daha sonra iki öğrencinin şikayeti üzerine birçok öğrenci aksini iddia etmesine rağmen, öğretmenin görev yerinin değiştirilmesi konusunda çalışma olduğu bilgisi bize ulaştı. Öğretmenin sorgusuz sualsiz bir şekilde uzağa sürgün edilmesi projesinin uygulamaya konuldu. Bu tam bir FETÖ taktiğidir. Biz bunu Balyoz, Ergenekon operasyonlarında çok gördük. İsimsiz mektuplar, önce yandaş basına yaptırılan haberler sonra da insanları toplumun gözünde linç etme operasyonunun başlaması. Biz geçmişten biliyoruz. Şu an FETÖ taktiği kullanılarak öğretmenlere baskı yapılmasından vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu baskıyı yapan, usulsüz not girdiği iddia edilen Adem Karaman hakkındaki görev yeri değişikliğini neden uygulamıyorsunuz? Öğretmenler adına kendi şifresiyle not giren, dolayısıyla evrakta sahtecilik denilebilecek bir olaya teşebbüs eden ki bu müfettiş raporlarında yazıyor, bir müdür yardımcısını neden görevde tutuyorsunuz? Bir idari işlem başlatacak mısınız?."

"Eğitim kadrolarından Atatürkçüleri silemeyeceksiniz"

"Türkiye'nin bir Baas rejimi yaşadığını" ifade eden Ali Abbas Ertürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı düşünen, karşı çıkan herkesi yok etme düşüncesidir. Ülkemizde hızla bir Baaslaşma görüyoruz. Bu konuda hükümete sesleniyorum. Müfredattan Atatürk'ü ve ilkelerini sildiniz ama eğitim kadrolarından Atatürkçüleri silemeyeceksiniz. Laikliğin bu tanımından rahatsızsanız gücünüz yetiyorsa laikliği Anayasadan çıkarın. Bir öğretmen Atatürk'ün ilkelerini anayasada yazdığı şekilde derste anlattığı için başına bunlar geliyorsa laiklik ilkesini ortadan kaldırın gücünüz yetiyorsa. Bu aymazlığı kabul etmiyoruz, bir an önce öğretmenimizin bulunduğu okulda kalmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Bu usulsüzlüğü yapanlar hakkında idari işlem başlatılmasını Milli Eğitim Müdürlüğünden talep ediyoruz. Gözümüz kulağımız Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerinde. Oradan çok ihbar ve şikayet alıyoruz. Milli Eğitim Müdürünü ya görevini yapmaya, sorunlarla ilgilenmeye ya da o koltuğu işgal etmemeye davet ediyoruz" sözlerine yer verdi."