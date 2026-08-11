Haberler

Aksaray'da köpek dövüşüne 3 gözaltı, 39 bin TL ceza

Aksaray'da köpek dövüşüne 3 gözaltı, 39 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüştürüp görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 39 bin 96 lira idari para cezası kesildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptırdıkları ve bu anları sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan köpek dövüşü görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Araştırma sonucu köpek dövüştürdüğü belirlenen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T. (23) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, daha sonra adli makamlara sevk edildi.

39 BİN 96 LİRA PARA CEZASI

Şüpheliler hakkında ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 39 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti