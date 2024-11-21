Aksaray'da Bir Kadın Silahla Öldürüldü
Aksaray Kılıçarslan Mahallesi'nde N.A. isimli kadın evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden kardeşi, durumu acil servise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri incelemelerde bulundu.
Haber: Kemal Onur Atalay
(AKSARAY)- Aksaray Kılıçarslan Mahallesi'nde N.A. isimli bir kadın evinde silahla vurularak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde N.A.'nın kardeşi, eve gelerek kardeşini kontrol etmek istedi. Eve girdiği sırada ise N.A'yı yerde kanlar içinde buldu.
Daha sonra N.A'nın kız kardeşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalara başladı.
Cinayete ilişkin soruşturma ise devam ediyor.