Aksaray'da Binlerce Vatandaş Kabristanları Ziyaret Etti

Aksaray'da Ramazan Bayramı öncesi binlerce vatandaş kabristanlarda hem Somuncu Baba Hazretlerinin kabrini hem de yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Binlerce vatandaş her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Dünyanın 3. büyük ervahından birisi olan Ervah Kabristanlığı'na gelen vatandaşlar, vefat eden yakınlarının yanı sıra Somuncu Baba Hazretlerinin kabrini de ziyaret etti. Mezarların başında dua eden vatandaşlar temizledikleri kabristanların bakımlarını da yaptı. Bazıları da mezarlıklara ekilen çiçekleri suladı.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden Ramazan Erdem (35), "Somuncu Baba'yı ziyaret ettik. Geçmişleri ziyaret ettik. Dedemizi, anneannemizi üzerimize düşeni yaptık. Şimdi de bayram alışverişine çıkacağız. Hayata ve mücadeleye devam ediyoruz. Allah herkese imanlı yaşamayı nasip etsin. Vatanımıza milletimize barış huzur, dünyaya barış huzur ve Filistin'deki kardeşlerimize Allah kolaylık versin" dedi.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Kadir Darılmaz ise "Kabristanımıza geldik. Dedelerimizi, büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, hısımlarımızı ziyaret ettik. Hüzünlü geçiyor bayram günlerimiz, iki rekat namaz kılıp gideceğiz" diye konuştu. - AKSARAY