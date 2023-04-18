Aksaray'da 30 bin tahinli ve 130 bin Ramazan pidesi dağıtıldı

Aksaray Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da 30 bin tahinli ve 130 bin ramazan pidesini vatandaşın sofrasına ulaştırdı.

Aksaray Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da 30 bin tahinli ve 130 bin ramazan pidesini vatandaşın sofrasına ulaştırdı.

Aksaray'da vatandaşların Ramazan sofralarında vazgeçilmez lezzetleri olan Aksaray Tahinlisi ve Ramazan pidesi bu Ramazan ayında da vatandaşların sofralarından eksik olmadı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in merkez başta olmak üzere köy ve kasabalarda yaşayan vatandaşlara ikram ettiği Coğrafi işaret sahibi de olan Aksaray tahinlisi ve Ramazan pidesini yüzlerce vatandaşın bizzat evlerine kadar ulaştırıldı. Belediye Başkanı Dinçer, "Artık geleneksel hale getirdiğimiz Aksaray'a özgü bir damak tadı olan tahinlimizi ve Ramazan pidemizi bu Ramazan ayında da hemşerilerimizin sofralarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca ekiplerimiz 30 bin tahinli pide ve 130 bin ramazan pidesini Aksaray merkez başta olmak üzere köy ve kasabalarımızda yaşayan vatandaşlarımıza ikram ettiler. Tüm hemşerilerimize afiyetler dilerken yaklaşan Ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum" dedi. - AKSARAY