Aksaray'da Bıçaklama: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, akranı R.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. R.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Aksaray, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde sabaha karşı Mustafa Yağız Edik ile R.T. arasında bilinmeyen nedeniyle kavga çıktı. Kavga esnasında R.T, Edik'i bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Edik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

R.T. ise kısa sürede emniyet güçlerince yakalandı.

Kaynak: ANKA
