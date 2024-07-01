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Aksaray'da 13 yaşındaki öğrenci polis olma hayalini gerçekleştirdi

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Aksaray'da yaşayan 13 yaşındaki özel öğrenci Yunus Yüksel'in polislik mesleğine olan hayranlığı ve polis olma isteği, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yunus Yüksel, bir gün boyunca polis kıyafeti giyerek yol uygulamasına katıldı ve denetim yapma fırsatı buldu.

Aksaray'da ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki özel öğrenci Yunus Yüksel'in polis olma hayalini Aksaray emniyeti gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki zihinsel engelli Yunus Yüksel'in polislik mesleğine hayranlığı ve polis olma isteği ailesi tarafından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri Yunus Yüksel'i evinden alarak misafir etti. Polislerin içerisinde mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Yunus Yüksel'e polisler tarafından polis kıyafeti giydirildi. Ardından emniyetten polis memurları ile birlikte çıkan Yunus Yüksel yol uygulamasına katılıp denetim yaptı. Araçları durdurup ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçiren Yüksel'in bir günlüğüne de olsa polislik hayali gerçekleşmiş oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunus Yüksel Aksaray Yerel Yaşam Güncel Haberler

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