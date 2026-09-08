Akran zorbalığıyla mücadelede yeni bir model için ilk adım atıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Ladik Model Okul İklimi Protokolü: Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Kapasitesini Geliştirme Projesi" kapsamında 4 günlük eğitim programı başladı.

Eğitimin açılış programına Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, tüm okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul öncesinden liseye kadar farklı okul türleri ile özel eğitim kurumlarından seçilen öğretmenler olmak üzere toplam 50 eğitimci katılıyor. Hedef: Ladik'e özgü, sürdürülebilir bir okul iklimi modeli dört gün boyunca gerçekleştirilecek eğitimlerde; zorbalığın kavram çerçevesi, siber zorbalık ve yasal çerçeve, zorbalıkla baş etme stratejileri ve müdahale teknikleri, vaka analizi ve rol oynama, Olweus, KiVa ve MEB modeli gibi uluslararası ve ulusal zorbalık önleme modelleri ele alınacak.

Programın en önemli aşamalarından birini ise Ladik Model Okul İklimi Protokolü'nün bileşenlerinin belirlenmesi ve protokolün katılımcılarla birlikte çalıştay yöntemiyle oluşturulması görülüyor. Eğitimler ise Doç. Dr. Gülay Oğuz, Dr. Abdullah Manap, psikologlar Erdoğan Buhurci ve Ezgi Özdemir tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 50 katılımcının "Model Eğitmen" olarak ilçedeki diğer eğitimcilere aktarım yapabilecek bir kapasiteye ulaşması ve proje sonunda "Ladik Model Okul İklimi Protokolü"nün oluşturulması hedefleniyor. Proje dokümanında da protokolün; zorbalıkla mücadele, müdahale basamakları ve raporlama standardını içeren resmi bir taslak olarak hazırlanması öngörülüyor.

Bu çalışmanın nihai hedefi ise Ladik'te oluşturulacak modelin, "Akran Zorbalığıyla Mücadele Modeli" olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığına sunulması ve farklı eğitim kurumlarında uygulanabilecek nitelikte sürdürülebilir bir modele dönüştürülmesi olarak ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı