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Eskişehir'de Balıkçıdan Kediye Balık İkramı

Eskişehir'de Balıkçıdan Kediye Balık İkramı
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan yaşlı bir adamın yanına gelen akıllı sokak kedisi, oltadan çıkan balığı bekleyerek herkesi gülümsetti. Adamın verdiği balığı afiyetle yiyen kedi, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bu sevimli an, doğayla iç içe huzurlu bir anı olarak kaydedildi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda balık tutan adamın başından ayrılmayan akıllı sokak kedisi görenlere tebessüm ettirdi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Kanlıkavak Parkı ve çevresinde birçok vatandaş balık tutuyor. Balık tutmak özellikle yaz aylarında tercih edilen hobiler arasında yer alırken, ekipmanlarını yanına alan yaşlı bir adam da Porsuk Çayı'na oltasını salladı. Bu durumu fırsat bilen akıllı bir sokak kedisi, yaşlı adamın yanında beklemeye başladı. Kısa süre sonra oltasını sudan çıkartan adam, tuttuğu balığı kediye verdi. O anlar çevredeki vatandaşların yüzünde tebessüm oluştururken, kedinin balığı afiyetle yediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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