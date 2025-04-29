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Akhisar'da Kültür Koruyucu Eğitim Programı Uygulandı

Akhisar'da Kültür Koruyucu Eğitim Programı Uygulandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Koruyucu Eğitim Programı, Akhisar'da ilk kez gerçekleştirildi. Program, çocuklara kültürel miras bilinci kazandırmayı hedefliyor ve etkinliklerin sonunda katılımcı çocuklara sertifikaları takdim edildi.

Akhisar'da kültür koruyucuları işbaşında

MANİSA - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Şubesi tarafından hayata geçirilen 'Kültür Koruyucu Eğitim Programı' Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilk kez uygulandı. Programın yürütücülüğünü yapan Müze ve Kültür Koruyucusu Eğitimcisi Selda Delioğlu, programın kültürel miras bilincinin çocuklar üzerinden topluma yayılmasını amaçlayan örnek bir proje olduğuna dikkat çekti.

Kültür Koruyucu Eğitim Programı, Akhisar Müzesi içinde eğitim kartları, materyalleri, replika eseler eşliğinde başladı ve sonrasında masal anlatımı ile devam etti. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan etkinlik, kültürel değerlerin korunması ve tarih bilincinin küçük yaşta kazandırılması amacını taşırken, katılımcı çocuklar daha sonra Akhisar merkezinde yer alan ve Roma dönemine ait kalıntılarıyla bilinen Thyateira Antik Kenti, diğer adıyla Tepe Mezarlığı'na götürüldü. Burada, kültür koruyucusu seçilen çocuklar, tarihi sütunlu yolun üzerinde koro halinde şarkılar söyleyerek etkinliğe renk kattı.

Etkinliğin sonunda Akhisar Kaymakamı Mustafa Can da programa katılarak çocuklara 'Biri Arkeolog mu dedi' isimli kitaplarını, kültür koruyucusu rozetlerini ve sertifikalarını takdim etti. Kültürel değerlerin korunmasına yönelik farkındalığın küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Can, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Eğitimci Selda Delioğlu ise yaptığı açıklamada, "Bu eğitim programı Akhisar'da ilk kez uygulandı. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzce sürdürülebilir olarak Kültür Koruyucusu Eğitimini çocuklarımızla gerçekleştirmek için görevimizin başındayız çok mutluyuz. Bugün de Akhisar'da ilk kültür koruyucularını seçtik. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımız Mustafa Can'a teşekkür ederim" diyerek sürecin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu, Kültür Koruyucu Eğitim Programı, Akhisar'da kültürel miras bilincini çocuklar üzerinden topluma yaymayı amaçlayan örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - Yerel
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