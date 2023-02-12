Akhisar'da Depremzedeler İçin Üretilen Varil Sobalar Yola Çıktı

Akhisar Belediyesi'nin teknik personeli ve Endüstri Meslek Lisesi'nin gönüllü öğretmenlerinin atıl durumdaki varilleri işleyerek oluşturduğu sobalar, yakacak yardımlarıyla birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Depremzedelerin üşümemesi için harekete geçen meslek lisesinin gönüllü öğretmenleri ve Akhisar Belediyesi'nin teknik personeli, toplanan atıl durumdaki varilleri dezenfekte ettikten sonra mazgal ve boru ekleyerek sobaya dönüştürüyor. Üretilen sobalar, ısınma ihtiyacının karşılanması için deprem bölgesine gönderiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, milletimizin başı sağ olsun. Bölgedeki yaraları sarmak için biz de seferberlik halindeyiz. Afet bölgesinden gelen acil ihtiyaçları koordine şekilde temin etmeye ve ulaştırmaya çalışıyoruz. Soba ve çadır ihtiyacı noktasında çok fazla talep gelince biz de harekete geçtik. Elimizdeki tüm çadırları afet bölgesine gönderdik. Topladığımız variller de işlenerek soba haline getirildi. Bu konuda ciddi emek harcayan Endüstri Meslek Lisesi'nin gönüllü öğretmenlerine ve belediyemizin demircilerine teşekkür ediyorum. Hazır hale getirilen her soba, belediyemizin yardım TIR'ları ile bölgeye gönderiliyor. Üretmeye ve göndermeye devam ediyoruz. Umarım oradaki vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabiliriz."