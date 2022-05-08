AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'den Ege'ye yürüyüp testilerle su taşıdılar

MUĞLA Muğla'nın Datça ilçesinde doğaseverlerin katılımı ile su testileri ile Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak su taşınırken, etkinliğe katılan vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkıları ile Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşünün 21.'si gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00 da davul zurna eşliğinde Ege Denizi'ne götürülmek üzere Datça testilere Akdeniz suyu doldurulduktan sonra, Sevgi Yolu, Denizliler sitesi, Azmak boyu, Kızlan yel değirmenleri, Çeşmebaşı meydanı, Kez yolu tepesi üzerinden Gökova körfezi kıyısındaki Katıyalı piknik alanına ulaştırmak üzere davul zurna eşliğinde yola çıkarıldı. Testilere doldurulan sular Katıyalı mevkiinde denize dökülecek.

Akdeniz'den Ege'ye Doğa ve Dostluk Yürüyüşü'nün bu yıl 21.'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Etkinlik Düzenleme Komitesi Başkanı Hüseyin Tüzün, "Amacımız Datçalıları ve doğaseverleri bir araya getirmek. Aralarındaki dostluğu pekiştirmek Katıyalı'ya vardığımızda eğlenmek güzel bir gün geçirmek amacımız. Akdeniz'den aldığımız suyu, Ege Denizi'ne döküyoruz. Bu Knidoslulara bir atıfta bulunmak. Onlar da Pers istilasından kurtulmak için iki denizi birleştirmeye çalışmışlar, Balıkaşıran'da bir kanal açmaya çalışmışlar ama becerememişler, sonra Pers İmparatorluğu'na teslim olmuşlar" diye konuştu.