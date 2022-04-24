Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir'e Çevre Ödülü

AKDENİZ, MERSİN (ANKA) -

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kurakçıl Çim ve Bitki Türlerinin Üretimi ile Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinin Yaygınlaştırılması Projesi, 7. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda çevre koruma ve altyapı çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son yıllarda iklim değişikliği ve su kaynaklarının verimli kullanılması konularında hayata geçirdiği projeler meyvelerini vermeye başladı. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin(AKBB), bu yıl 7'incisini düzenlediği Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Büyükşehir Belediyesi, en iyi çevre ödülünü almaya hak kazandı. 5 kategoride, 23 üye belediye ve 54 projenin katıldığı yarışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları Kategorisi'nde Kurakçıl Çim ve Bitki Türlerinin Üretimi ile Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinin Yaygınlaştırılması projesiyle birincilik ödülü kazandı. Ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı.

"SONDAJDA KULLANILAN ELEKTRİK MALİYETLERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye duyarlı projeler hayata geçirdiğini söyledi. Su kaynaklarının verimli kullanılması, iklim değişikliği gibi konularda çalışmalar yaptıklarını anlatan Durmuş Ali Arslan, "Enerji maliyetlerinin yükselmesi belediyelerin bütçelerini etkiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in bizlere verdiği destekle, alternatif yöntemleri kullanmak için çalışmalar yaptık. Hem tasarruf sağlamak hem de yer altı kaynaklarını verimli kullanmak için kuraklığa dayanıklı çime geçmemiz ile birlikte her haftada biçtiğimiz alanları artık on günde biçmeye başladık. Sondajda kullanılan elektrik maliyetleri yarı yarıya düştü" dedi.

"2022 YILINDA 8 MİLYON TL'YE YAKIN TASARRUF HEDEFLİYORUZ"

Kurakçıl bitki üretimi ve kurakçıl peyzaj düzenlemeleriyle 2021 yılında 3 milyon TL'ye yakın tasarruf sağladığını dile getiren Arslan, "2022 yılında 8 milyon TL'ye yakın tasarruf hedefliyoruz. Bu uygulamaların miktarını metrekare olarak da arttırdığımız daha fazla tasarruf sağlayacağız. Hurma ve Gürsu seralarımızda kendi öz kaynaklarımız ile üretim yapabileceğimiz çim üretim alanı oluşturduk. Yeni bir sera daha ilave yaptık. Bu projelerimizi aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği toplantılarda anlatarak, Türkiye geneline yaymaya çalışıyor" diye konuştu.