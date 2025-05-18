Akçadağ Sakinleri Deprem Konutlarının Teslimini Bekliyor

Akçadağ Sakinleri Deprem Konutlarının Teslimini Bekliyor
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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi sakinleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı süren konutların bir an önce teslim edilmesini talep ediyor. Mahalle muhtarı, konutlarda kalitesiz malzeme kullanıldığını öne sürerek denetim çağrısında bulundu.

(MALATYA)- Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi sakinleri, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan ve bir yıl önce kuraları çekilen konutların bir an önce teslim edilmesini istiyor. Mahalle Muhtarı Mahmut Altan, konutlarda kalitesiz malzeme kullanıldığını savunarak, yetkililerin konutları denetlemesini talep etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen mahalle sakinleri halen konteynerlerde yaşıyor.

İkinciler Mahalle Muhtarı Mahmut Altan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yetkililerden evleri denetlemelerini istedi ve şöyle konuştu:

"Depremden üç ay sonra buraya kazma vuruldu. Tüm yerler teslim oldu, bizim burası hala teslim olmadı. İş yavaş gidiyor, millet konteynerde oturuyor, adamlar perişan. Herkes evine girmek istiyor. Buradaki iş yavaş gidiyor, kalitesiz mal kullanıyorlar. Çevre düzenlemesinden tut, taş duvarından tut... Yolları parke taşı yapacaklardı, kilit taşı yapacaklardı, sathi kaplamaya döndürdüler. Köy yerinde sathi kaplama olmaz; ya sıcak asfalt yapılacak ya da kilit taşı yapılacak. Yani burada işler kalitesiz. Evlerin içerisini şimdi yeniden yapıyorlar. Gerçi şirket, 'Ben bunları size böyle teslim etmeyeceğim, temizleyeceğim, yeniden yapacağım' diyor. Parkesi bozulmuş, su testleri yapılmadı. Evlerin içerisine şimdi girsek, 30-40 tanesinde su göllenmiş. Yağmur yağdığı zaman tüm parkesi bozulmuş, boyası bozulmuş.

"Köylü konutlara para ödeyecek"

Neye bakarsan bak, iş disiplini bir şekilde yürümüyor. Devletimize de teşekkür ediyorum. Bunlar beleş yapmıyor, köylü de beleş almayacak. Biz buna parayı ödeyeceğiz. Bunlar bizim malımız. Bunlar hepimizin malı. Onun için ben büyüklerden rica ediyorum, denetimi göndersinler, denetlesinler. Ona göre ben bunlardan şikayetçiyim."

Altan, bir yılı aşkın süre önce evlerden 131'i için kura çekildiğini, ikinci etap için ise 25 evin inşasına başlandığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Karaca Altan ise, "Ben bunun bir an önce bitirilmesini, insanlara teslim edilmesini, mağdur edilmemesini istiyorum" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Hasan Sarıtaş ise şunları söyledi:

"Herkes mağdur durumda. Buranın yapılmasını bekliyoruz. Millet burada çok mağdur. Hala dışarıda yaşıyorlar, konteynerlerde. Önümüze kış gelecek. Bu şekilde millet giremeyecek, çok perişan olacak. Onun için yetkililerden, denetimin yapılması ve firmanın ikaz edilerek eksiklerin tamamlanması, kalan konutların yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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