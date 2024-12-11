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Akçadağ'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı

Akçadağ'da SYDV Mütevelli Heyeti Seçimi Yapıldı
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Malatya Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görev alacak mahalle muhtarları yapılan seçimle belirlendi. Dümüklü Mahalle Muhtarı Yusuf Demircan ve Esenli Mahalle Muhtarı Aliseydi Turhan, 2025 döneminde görev yapmaya hak kazandı.

Malatya Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde yer alacak mahalle muhtarları yapılan seçimle belirlendi.

Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetinde yer alacak mahalle muhtarları yapılan seçimle belirlendi. Akçadağ Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde 4 aday yarıştı.

Seçimlerde, Dümüklü Mahalle Muhtarı Yusuf Demircan 48, Esenli Mahalle Muhtarı Aliseydi Turhan 38, Doğu Mahalle Muhtarı Aslan Polat 16, Yağmurlu Mahalle Muhtarı Hüreyye Kalmış ise 6 oy aldı. Bu sonuçların ardından mahalle muhtarları Yusuf Demircan ile Aliseydi Turhan 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Akçadağ SYDV'de görev yapmaya hak kazandı.

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Demircan ile Turhan, birlik ve beraberlik içinde görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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