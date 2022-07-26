Akaryakıt İstasyonu Ruhsatı İptal Edilen Karaman, "Basit Gerekçeler Göstererek Ruhsatımızı İptal Ettiler" Dedi.

Malatya'da 2017 yılında akaryakıt istasyonu işletme ruhsatı iptal edilen ve 5 senedir hukuk mücadelesini sürdüren Hüseyin Karaman, "Nedensiz, basit gerekçeler göstererek ruhsatımızı iptal ettiler. Olmayan gerekçelerle ruhsatımız iptal oldu, mağdur edildik. 2017'de ruhsatımızı iptal ettiler, bununla ilgili sahte bir belge de elimizde mevcut" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Burada bir siyasi elin olduğu gözüküyor. Karşımızda bir mafya, çete var. Hukuku kullanarak arkadaşların mallarına çökmüş durumdalar" diye konuştu.

Malatya'da 2017 yılında akaryakıt istasyonu işletme ruhsatı iptal edilen Hüseyin Karaman, işletmesini 2014 yılında açmıştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Ruhsat ve Hafriyat Şube Müdürlüğü Komisyonu tarafından akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, faaliyetini durdurduğu, kapalı olduğu ve herhangi bir faaliyette bulunmadığı" gerekçesiyle, işyeri ruhsatını iptal etti.

DANIŞTAY TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETTİ

O dönemde 410 bin TL para harcayarak açtığı akaryakıt istasyonunun ruhsatının iptal edilmesi sonrası hukuk mücadelesi veren Hüseyin Karaman, önce yerel mahkeme sonra Bölge İdare Mahkemesi daha sonra da Danıştay'a gitti.

"BASİT GEREKÇELERLE RUHSATIMIZI İPTAL ETTİLER"

Hüseyin Karaman, 2014 yılında akaryakıt istasyonu açmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Süreç o tarihten sonra başladı. Atıl olan bir yeri canlandırınca bazı kişilerin dikkatini çekti ve sonrasında üzerimize çökmeye başladılar. Belediye elemanları ve orayı satın alan kişiler üzerimize geldiler ve en sonunda da başardılar. Nedensiz, basit gerekçeler göstererek ruhsatımızı iptal ettiler. Olmayan gerekçelerle ruhsatımız iptal oldu, mağdur edildik. 2017'de ruhsatımızı iptal ettiler, bununla ilgili sahte bir belgede elimizde mevcut. 'Biz geldik, patron yok' diye işyerinin ruhsatını iptal ettiler. Böyle bir gerekçe olamaz" dedi.

"BİZİM SESİMİZİ DUYMAK İSTEMİYORLAR"

O süreçten sonra hukuki olarak haklarını aramaya başladıklarını kaydeden Karaman, şunları anlattı:

"Yerel mahkemeye başvurduk, karar lehimize çıktı. İtiraz ettiler, Bölge İdare Mahkemesine gidildi, o davayı da kazandık. İkinci kez gittiler, onu da kazandık. En son Danıştay karar verdi; şimdi tekrar itiraz. 5 senedir mağduriyetimizi gidermediler. Mevcut belediye başkanına da durumu anlattık. Siyasi olan olmayan herkesin konuyla ilgili bilgisi var. Ama sanki üzerimize bir ölü toprağı serpilmiş, kimse bizim sesimizi duymak istemiyor. Böyle bir şey hukuka aykırıdır. Belgeler elimde her şeyi sunuyorum, böyle bir şey olamaz. Beni farklı şeylerle itham ettiler; 'kaçak mazot satıyor, şucu bucu' dediler. Bu gerekçelerle ruhsatımı iptal edemezler. Aktif olan bir işyerinin ruhsatını iptal etmek öyle basit bir olay değildir. Bu buğday tarlası değil ki bu senede ekmeyip bırakıp gideyim."

Karaman, konuyla ilgili belediye ile de görüştüklerini belirerek, "Belediye başkanını yanına gittik, 'benden öncekilerin döneminde olmuş' dedi. Biz de 'Efendim o dönemde yapılmışsa, siz düzeltin bunu' dedik. Danıştay'ın da kararı var ama bir türlü sesimizi duyan yok. Kimsenin bu konuda cesareti yok. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. 5 yıldır sabır taşı olsa çatlardı" dedi.

"YARGININ KARARINI BİLE UYGULAMIYORLAR"

Hüseyin Karaman'ın kardeşi Temur Karaman ise 2014 yılında akaryakıt istasyonunu kiraladıklarını ifade ederek, "2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin gelip ruhsatımızı nedensiz, sebepsiz iptal etmesi bizi endişelendirmiştir. Bütün mahkemeleri kazandık. Danıştay'ın son kararını Malatya Büyükşehir Belediyesi uygulamıyor. Belediyeye gittik, kararın uygulanmasını istedik ama bütün haykırışlarımıza rağmen gerekeni yapmadılar. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz; biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

"MAFYA YÖNTEMİYLE VE HUKUK ELİYLE FAKİR FUKARANIN MALLARINA ÇÖKMÜŞLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karaman ailesinin yaşadığı olaya ilişkin şunları söyledi:

" Hüseyin Karaman'ın Türkiye'deki hukuksuzluğa, yargının siyasallaştığına örnek bir durumu var. Bir petrolü var, buranın ruhsatını iptal ediyorlar. Hüseyin Bey mahkemeye veriyor ve kazanıyor. İstinafa gidiyor kazanıyor, Danıştay'a gidiyor kazanıyor. Ona rağmen Hüseyin Karaman'ın hakkı teslim edilmiyor. İl Başkanımız ve bizler gerekli yerlere başvurduk ama maalesef çözülemedi. Burada bir siyasi elin olduğu gözüküyor. Bunu yapanlarda da göreve geldiğimiz gün hesabını soracağımızı belirtmek istiyorum. Onların da burnundan fitil fitil getireceğiz. Böyle sahipsiz, fakir fukaranın hakkına mafya yöntemiyle, hukuk eliyle çöküyorlar. Karşımızda bir mafya, çete var. Hukuku kullanarak arkadaşların mallarına çökmüş durumdalar."