AK Parti Adıyaman'da Vizyoner Saha Çalışması

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı vizyoner mektubun ardından, şehir genelinde geniş kapsamlı bir saha çalışması başlattığını duyurdu.

İl başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Türkiye'nin terörün gölgesinden tamamen kurtulduğu ve huzurun kalıcı olarak tesis edildiği yeni bir döneme adım attığı vurgulandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunun, millete umut, dostlara güven, düşmanlara ise net bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu kapsamda AK Parti Adıyaman teşkilatının, özellikle İmamağa Mahallesi başta olmak üzere il genelinde 200 kişilik bir saha ekibi ile kapı kapı ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaretler sırasında mektubun içeriği halkla paylaşılacak, aynı zamanda cumhurbaşkanının ortaya koyduğu vizyon sahada bire bir temaslarla anlatılacak.

AK Parti İl Başkanlığı açıklamasında, bu çalışmanın sadece bir bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda birlik ve kardeşliğin yanı sıra teröre karşı topyekün bir duruşun da ifadesi olduğu belirtildi. Başkan Kablan, "Milletimizin desteğiyle, hiçbir fitneye, hiçbir bölücü yapıya geçit vermeden, Adıyaman'da ve Türkiye'nin her noktasında bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz" diye konuştu.

AK Parti yetkilileri, basın mensuplarının da bu süreçte kamuoyunu doğru ve etkili bir şekilde bilgilendirmede önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, destekleri için şimdiden teşekkür etti. - ADIYAMAN