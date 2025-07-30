AK Parti Yetkilileri Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangından etkilenen Ciciler, Kızılöz ve Selçik köylerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Eldemir ve Yıldırım, köy sakinlerinin yaşadığı zorlukları yerinde dinledi. Bölge halkının taleplerini ve ihtiyaçlarını not alan heyet, yangının etkilediği alanlarda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Yangından etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede yaraların sarılması için gerekli tüm adımlar atılacaktır" dedi. - BİLECİK