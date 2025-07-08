AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Yangın Eğitimi Aldı

Ak Parti Tepebaşı Gençlik Kolları üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından düzenlenen yangın eğitimine katıldı.

Geçtiğimiz gün, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocakır mevkiinde yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berkant Deniz Acar ve yönetimi katıldı. Yangında ilk müdahalenin nasıl olacağı konusunda eğitim alan AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları, son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak da bilgilendirildi.

"Eğitim amaçlı olarak katıldığımız bu kursta yangına ilk müdahaleyi öğrendik"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları başkanı Berkant Deniz Acar, "Maalesef ülkemizde çıkan orman yangınları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çıkıyor. Ülkemizin ciğerlerini yakan bu bilinçsiz şahıslar yüzünden güzelim ormanlarımız yok oluyor. Bu durum biz gençleri oldukça üzüyor. Eğitim amaçlı olarak katıldığımız bu kursta yangına ilk müdahaleyi öğrendik. Oldukça verimli bir eğitimden geçtik. Vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'müz tarafından verilen bu tür eğitimlerin çoğalması yangınların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Biz, AK Gençlik olarak bu ve buna benzer eğitimlere katılmaya devam edeceğiz. Bize yangın eğitimi veren Orman Bölge Müdürlüğü'müzün yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR