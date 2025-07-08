AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Yangın Eğitimi Aldı

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları Yangın Eğitimi Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları üyeleri, orman yangınlarına karşı ilk müdahale eğitimi almak üzere Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katıldı. Eğitim sırasında gençler, yangınların önlenmesi ve yangındaki ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Ak Parti Tepebaşı Gençlik Kolları üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından düzenlenen yangın eğitimine katıldı.

Geçtiğimiz gün, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocakır mevkiinde yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berkant Deniz Acar ve yönetimi katıldı. Yangında ilk müdahalenin nasıl olacağı konusunda eğitim alan AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları, son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak da bilgilendirildi.

"Eğitim amaçlı olarak katıldığımız bu kursta yangına ilk müdahaleyi öğrendik"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları başkanı Berkant Deniz Acar, "Maalesef ülkemizde çıkan orman yangınları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çıkıyor. Ülkemizin ciğerlerini yakan bu bilinçsiz şahıslar yüzünden güzelim ormanlarımız yok oluyor. Bu durum biz gençleri oldukça üzüyor. Eğitim amaçlı olarak katıldığımız bu kursta yangına ilk müdahaleyi öğrendik. Oldukça verimli bir eğitimden geçtik. Vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'müz tarafından verilen bu tür eğitimlerin çoğalması yangınların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Biz, AK Gençlik olarak bu ve buna benzer eğitimlere katılmaya devam edeceğiz. Bize yangın eğitimi veren Orman Bölge Müdürlüğü'müzün yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

CHP'li başkana tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.