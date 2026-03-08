Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart mesajı: "Toplumu ayakta tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumun ayakta tutulmasında kadınların rolüne vurgu yaparak, emekleri ve fedakarlıkları için tüm kadınlara saygı sundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var