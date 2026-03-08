AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 8 Mart mesajı: "Toplumu ayakta tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı