AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde 29 Ekim'i kutladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde 29 Ekim'i kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde sosyal medyadan 29 Ekim'i kutladı. Çelik, Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm kahramanları andı, demokrasi ve milli iradeden taviz vermeden yürüyüşün süreceğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aynı iradeyle, demokrasimizden ve milli irademizden taviz vermeden kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Aynı iradeyle, demokrasimizden ve milli irademizden taviz vermeden kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.