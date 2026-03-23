Milletvekili Ölmeztoprak gönüllere dokundu

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kadın girişimci, Doğanşehir'de depremzede aileler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Depremzede Ahsen Tapar'a gerçekleştirilen anlamlı ziyaret ve Savaklı Mahallesi'nde yapılan toplantı, dayanışma ve umut mesajlarıyla öne çıktı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da kadın girişimci ve Doğanşehir ilçesinde depremzede aileler ve mahalle sakinleriyle buluşarak anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Ölmeztoprak, sahadaki temaslarında hem birebir görüşmeler yaptı hem de vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Kadın girişimciye destek mesajı

Pastacı, kadın girişimci, Hilal Dağdelen'i mutfağında ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, hem sohbet etti hem de pasta yapımına birlikte emek verdi. Ortaya çıkan çalışma ise samimi bir hatıra oldu. Hilal Dağdelen'in üretimiyle örnek bir girişimci olduğunu belirten Ölmeztoprak, "Kendi emeğiyle üreten, bulunduğu çevreye ilham olan bu duruş, şehrimizin yarınları adına çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ahsen'e umut dolu ziyaret

Daha sonra Doğanşehir ilçesine geçen Milletvekili Ölmeztoprak, deprem sonrası verdiği yaşam mücadelesiyle dikkat çeken Ahsen Tapar ve ailesini ziyaret ederek, daha önce de Ahsen'in azmine yakından şahitlik ettiğini hatırlattı.

Ahsen'in yaşadığı zorluklara rağmen hayata güçlü bir şekilde tutunduğunu dile getiren Ölmeztoprak, bu duruşun herkese örnek olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında hazırlanan sürprizle kapılarını çaldıkları Ahsen'in samimiyeti ve içtenliğinin kendilerine iyi geldiğini belirten Ölmeztoprak, "Her geçen gün daha güçlü adımlarla yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. Ahsen'in tedavi süreci boyunca yanında olacaklarını da vurgulayan Ölmeztoprak, bu sürecin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Ziyaretlerle gönül köprüleri kuruldu

Program kapsamında Hatice ve İbrahim ile Şehnaz Nurten'i de ziyaret eden Ölmeztoprak, samimi ev sahiplikleri ve içten karşılamaları dolayısıyla ailelere teşekkür etti. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecine dikkat çeken Ölmeztoprak, Doğanşehir'de yürütülen imar ve ihya çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.

Savaklı Mahallesi'nde de hasta ziyaretlerine devam eden Ölmeztoprak, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmanın önemine değindi bu ziyaretlerin gönül bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Mahalledeki temaslarını çay ocağında düzenlenen toplantıyla sürdüren Ölmeztoprak, vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Bu buluşmaların dayanışma kültürünü canlı tuttuğunu belirten Ölmeztoprak, ortaya çıkan birlik ve samimiyetin Malatya'nın güçlü yapısını yansıttığını ifade etti. Ölmeztoprak, Malatya'nın her geçen gün daha güçlü şekilde ayağa kalkması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı