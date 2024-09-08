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AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek, hükümetin derneklere ve kooperatiflere destek verdiğini söyledi.

Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hükümetin Ticaret Bakanlığı ve kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye'de üretim yapan derneklere ve kooperatiflere destek verdiğini söyledi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat Köyü'nü ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen Varank, salça kazanının başına geçti. Saitabat Köyü'nde bulunan konağı gezen Mustafa Varank, kavanozlanan salçaları basın mensuplarına dağıttı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ve Saitabat Mahallesi Muhtarı Ersin Eraslan'da, Mustafa Varank'a eşlik etti.

Kooperatifleşme, dernekleşme ve sivil toplum kuruluşlarının ülkenin kalkınması açısından yapı taşı olduğunu belirten, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bugün Kestel'de Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin tesislerini ve dernek üyesi hanımefendileri ziyaret ettik. Bursa, tarımda Türkiye'nin en önemli ve marka olan şehirlerinden bir tanesi. Salçalık domateste de Türkiye'de önemli bir üretim bölgesi. Bugün bu ziyaretimizde hanımefendilerin salça yapma etkinliklerine eşlik ettik. Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği, Türkiye'de köy kadınlarının dayanışması amacıyla kurulmuş ilk örnek. Kurulduğu ilk andan itibaren de tüm Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atıyor. O kadar başarılı işlere imza atıyorlar ki ünleri Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Yağmurlu bir hava altında arkadaşlarımız salçalarını üretiyorlar. İnşallah buraya gelen misafirlerimiz de bu lezzeti tatmış olacak. Kooperatifleşme, dernekleşme ve sivil toplum kuruluşları bir ülkenin kalkınması açısından çok önemli yapı taşları. Farklı dernek ve kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz, gerek Ticaret Bakanlığı, gerek kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye'de üretim yapan derneklere ve kooperatiflere destek veriyor. Saitabat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'ne Bursa'nın bir markası oldukları ve tanıtımına katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya gelen vatandaşlarımızı da Saitabat'a bekliyoruz. Gelip buraları görsünler. Bursa'nın yeşilini tatsınlar. Aynı zamanda yerel lezzetleri de burada deneyimleme şansına erişsinler" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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