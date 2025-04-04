AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Tedavisi Devam Ediyor

Geçtiğimiz Şubat ayında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in evinde istirahati devam ederken, Yurdunuseven'in çelik korse takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaklaşık iki ay katıldığı bir program dönüşü kaza geçiren ve evinde istirahat eden Yurdunuseven'i ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı Yurdunuseven'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurdunuseven'in ise kaburgalarında oluşan kırıklardan dolayı halen çelik korse taktığı ve tedavisinin bu şekilde devam ettiği belirtildi. Yurdunuseven'in bir süre daha istirahat edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR