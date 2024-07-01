Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de Muhtarlarla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarların taleplerini dinledi ve bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla samimi bir ortamda sohbet eden Milletvekili Gider, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Milletvekili Gider, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaş bize biraz kendinize çeki düzen verin, gönlüm kırık mesajı verdi. Biz parti içinde bunu değerlendiriyoruz, muhakkak ki ne eksiğimiz varsa bunu düzelteceğiz. Neyi yapmamız gerekiyorsa da bunu yapacağız" dedi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında altyapı çalışmaları, tarım ve hayvancılık destekleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi konular yer aldı. Milletvekili Gider, muhtarların ilettiği sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili bakanlıklarla iletişim halinde olduklarını ve gereken adımların atılacağını belirtti.

Muhtarlar ise, Milletvekili Gider'in Lapseki'de düzenlediği toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sorunların çözümü konusunda gösterilen çabalar için teşekkürettiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Ayhan Gider Çanakkale AK Parti Lapseki Yerel Politika Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title