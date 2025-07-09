AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Gerçekleşti
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'nın başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda bölge teşkilatlarının çalışmaları değerlendirildi ve ortak hedefler belirlendi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı'nın başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilirken, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında video konferans sistemiyle Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısına katılan Başkan Yıldırım, bölge teşkilatlarının çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, ortak hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundukları söyledi. Yıldırım, "Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Selman Özboyacı'nın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bilecik teşkilatımızın çalışmalarını değerlendirme fırsatı bulduk. Teşkilatlarımız arasındaki uyum ve iletişimin güçlenmesi adına önemli bir buluşma oldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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