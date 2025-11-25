AK Parti'li Demirer: 'Kadınların her alanda güçlendirilmesi, şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biridir'

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kadınların her alanda güçlendirilmesi, şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ediyoruz. Gazze, Doğu Türkistan, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan çatışma ve savaş ortamı sebebiyle her türlü şiddete maruz kalan kadınlarımız ve çocuklarımız adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün. Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur" dedi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan 'veriye dayalı politika üretimi' için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirten Demirer, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan 'veriye dayalı politika üretimi' için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan, kadınların güvenliği için kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı da güçlendiren bir vizyonla tasarlanmıştır. Biz AK Parti olarak diyoruz ki; bu kurumsal yapıyı, bu istatistikleri, bu sahadaki emeği; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam 23 yılda ilmek ilmek ördük" diye konuştu.

"Gazze, Doğu Türkistan, Sudan ve Ukrayna'daki çatışmalarda şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için acil çağrı"

Kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek, eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Demirer, "Kadınların her alanda güçlendirilmesi, şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ediyoruz. Bu bilinçle kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek, eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6 seviyesine ulaştı, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 20'yi aştı. Parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 18'lere ulaştı. Bu rakamlar kadınların sadece aile ve özel hayatlarında değil, toplumsal karar alma süreçlerinde, iş dünyasında ve kamusal alanda da giderek daha güçlü bir şekilde var olduklarını göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca, her daim Kadının, bu ülkenin siyasetinde 'ek' bir başlık değil, asli özne olduğunu savunmuştur. Bugün kadınların siyasette, karar alma mekanizmalarında, eğitimde, istihdamda, bürokraside, sivil toplumda ulaştığı düzey; tesadüflerin değil, bu vizyonun sonucudur. Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle mücadelemiz evrensel bir mücadeledir. Bu vesileyle dünyanın pek çok coğrafyasında Gazze, Doğu Türkistan, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan çatışma ve savaş ortamı sebebiyle her türlü şiddete maruz kalan kadınlarımız ve çocuklarımız adına uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi. - İSTANBUL